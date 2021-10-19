За полгода в России зафиксировали более 660 ДТП с участием машин с иностранными номерами

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 660 ДТП с участием автомобилей с иностранными номерами зарегистрировано в России за полгода. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 668 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей с иностранными номерами, в которых погибли 178 человек и пострадали 894. В половине из них виновниками дорожно-транспортных происшествий были водители иностранных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции отметили, что за первое полугодие в отношении владельцев автомобилей, зарегистрированных не в России, вынесено 166 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых исполнено 82 тыс.

"На сегодняшний день обязательства по уплате административных штрафов, наложенные за нарушения законодательства РФ в области дорожного движения, касаются как въезжающих, так и выезжающих с территории России иностранных транспортных средств, участвующих в перевозочной деятельности", - напомнили в Госавтоинспекции, добавив, что данные изменения законодательства оказали положительное влияние на принцип неотвратимости наказания как в отношении иностранных перевозчиков, так и иностранных граждан в целом.

"Так, уже за 9 месяцев текущего года наблюдается рост взыскаемости наложенных сотрудниками Госавтоинспекции административных штрафов в отношении владельцев иностранных транспортных средств более чем на 15%, а по материалам фотовидеофиксации - на 7%", - заключили в Госавтоинспекции.