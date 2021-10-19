Опрос: треть россиян в руководящей должности привлекает более высокая зарплата

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Порядка трети россиян (33%) признались, что в руководящей должности их больше всего привлекает высокая зарплата. Еще 14% отметили, что на позиции руководителя им не придется отчитываться, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 10 по 15 октября этого года во всех регионах страны. В нем приняли участие 2 017 респондентов в возрасте 18-55 лет.

Исследование показало, что 69% россиян хотели бы занять руководящую должность. Больше других этого желают мужчины без высшего образования в возрасте 35-45 лет (57%). Отмечается, что в руководящей должности 33% россиян привлекает более высокая зарплата, для 14% это возможность не отчитываться, 11% отметили возможность реализовать себя, а 9% указали на профессиональный рост. Еще 7% считают, что на позиции руководителя будут меньше работать.

Согласно опросу, 21% сотрудников уверены, что руководитель получил свою должность незаслуженно, 45% считают, что справились бы с обязанностями своего босса лучше него, а 15% респондентов признались, что начальник не нужен и они смогли бы работать эффективно и без него. Лишь 19% сотрудников все устраивает в начальнике.

Больше всего россияне хотели бы стать руководителями в сфере финансов и банковского дела, в госслужбе, добыче сырья, производстве и IT-сфере.