Синоптик заявил, что море в Сочи остыло раньше обычного из-за большого количества штормов

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Вода в Черном море на территории Сочи остыла примерно на 1,5 недели раньше обычного из-за большого количества штормов и низкой температуры воздуха. Об этом ТАСС сообщил замруководителя ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

Дожди с сильным ветром, штормы, а также смерчи над морем уже несколько раз фиксировали в Сочи за последние 1,5 месяца.

"Сочи - более южный город, море остывает в последнюю очередь. Практически в конце октября люди еще купаются. Но сейчас, благодаря этим явлениям, идет перемешивание температурных слоев воды, море быстрее остывает, идет минимальный прогрев акватории", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что число штормов на море на территории Сочи в этом году превышает прошлогодние показатели. На ситуации сказалась и температура воздуха, которая также отличалась от показателей 2020 года. При этом, добавил Колесник, подобная ситуация повторяется на курорте раз в два года и не является аномалией.

Ранее сообщалось, что бархатный сезон в Сочи будет длиться примерно 10 дней сентября, но на курорте прошли ливни с грозами. Теплая погода с периодическими дождями установилась в октябре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, в октябре Сочи планируют посетить порядка 350 тыс. туристов.