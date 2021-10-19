В Новосибирске в ноябре представят обновленный проект комфортных остановок

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Проект комфортных остановок в Новосибирске, разработанный вместо скандального проекта "умных" остановок, на фоне критики которого ранее подал в отставку начальник департамента мэрии, представят в ноябре, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин.

"В течение ноября мы этот проект разместим на заключение концессии", - сказал Витухин.

По словам Витухина всего будет установлено до 265 остановок по всему городу. Места их размещения согласованы почти со всеми муниципалитетами. Обслуживать остановки будет концессионер, муниципалитет не будет вкладывать средства. Срок концессии - 15 лет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание, что остановки, размещенные на пути гостевого маршрута Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, должны быть выполнены в едином стиле.

В конце ноября прошлого года Федеральная антимонопольная служба России приостановила конкурс на выбор концессионера для монтажа остановок из-за жалобы филиала ПАО "Ростелеком". Причиной жалобы стали условия страхования объектов, стоимость каждого из которых составляла около 2 млн рублей. Позднее глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, отвечавший за реализацию проекта, ушел в отставку. Весной 2021 года был объявлен повторный конкурс на поиск подрядчика, однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего в мэрии города сообщили о пересмотре концепции проекта.