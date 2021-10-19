В мэрии Новосибирска назвали причину загрязнения воздуха в регионе

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Причиной загрязнения воздуха в Новосибирске на фоне способствующей этому безветренной погоды могла стать пыль от проведения дорожных работ, также на ситуацию могло повлиять сжигание мусора и листвы во время субботника, сообщил во вторник на аппаратном совещании мэра Новосибирска с главами районов города глава департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

Ранее жители Новосибирска массово жаловались на загрязненность воздуха, из-за которой трудно дышать. Горожане отмечали увеличение количества пыли в воздухе. В Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС пояснили, что загрязненность воздуха сохранится до 22 октября. При этом метеоусловия будут усугубляться, поэтому синоптики планируют объявить в регионе штормовое предупреждение на ближайшие три дня.

"Одной из возможных причин загрязнения атмосферного воздуха в первую очередь является фактор пыли при проведении ремонта дорог, а также проведение жителями города мероприятий по уборке территорий со сжиганием мусора и листвы. Также влияние могут оказывать промышленные предприятия, но какие-то конкретные предприятия ни МЧС, ни Минприроды Новосибирской области не выделяет", - сказал Куценко.

Незначительное влияние могло оказать также отопление домов и автотранспорт. Вместе с этим, метеоусловия способствовали накоплению вредных примесей - стояла безветренная погода. При этом, несмотря на повышение концентрации таких примесей, превышения их допустимых значений не выявлено.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что фактор сжигания листвы как причины загрязнения воздуха вызывает сомнения. "Я прошу глав районов, если есть такая информация, что жгли листву, обозначить. Я, честно говоря, не сталкивался с этим, поэтому я сомнения высказываю. Второй фактор - что мы так активно проводили субботник, замели пыль до потолка, что она третьи сутки осесть не может?", - поинтересовался Локоть.