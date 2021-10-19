Власти ЕАО в 2022 году восстановят участки более 20 дорог, поврежденных паводками

ТАСС, 19 октября. Восстановление участков 21 дороги, поврежденных паводками в Еврейской автономной области (ЕАО), запланировано на 2022 год. Специалисты уже завершили комплексную оценку трасс, попавших в зону затопления и сформировали документы, необходимые для проведения ремонтных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Общая протяженность участков дорог, подвергшихся разрушению и требующих восстановления, составляет 11,2 км. Таких участков больше 50, они расположены на дорогах регионального и местного значения в местах, где проезжая часть в паводок была размыта. Общее количество поврежденных дорог - 21", - сказали в пресс-службе, добавив, что работы планируется провести в 2022 году.

Комплексная оценка дорог, попавших в зону затопления, проходила в три этапа. Сначала был проведен мониторинг прохождения паводковых вод и затопления трасс. По информации начальника департамента автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО Евгения Турбина, на одном из участков трассы - подъезде к пункту пропуска Нижнеленинское, движение было полностью парализовано. На отрезке протяженностью в один километр был невозможен проезд легкового и пассажирского транспорта, людей через затопленный участок перевозили вездеходы.

Затем к оценке ущерба приступили комиссии, которые подготовили акты и фотографии, которые подтверждают факт затопления участка и разрушения дорожного полотна. На завершающем этапе к работе по оценке ущерба приступила комиссия, сформированная Министерством транспорта РФ, которая уже завершила свою работу.

"Список пострадавших от паводка участков дорог прошел последние согласования. Заявка на получение финансовой поддержки на ремонт дорог правительством области уже сформирована и направлена в Росавтодор", - сказал Турбин.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в ЕАО из-за паводков, ранее в автономии был введен режим ЧС регионального уровня.