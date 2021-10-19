Услуга службы занятости Москвы по поиску работы стала доступна на портале mos.ru

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Электронная услуга по поиску работы московской службы занятости появилась на портале mos.ru. Соискателю теперь доступна удобная форма онлайн-заявки, к которой можно прикрепить резюме, сообщили во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру для поиска работы. Москвичи уже привыкли, что за этой услугой можно обратиться в службу занятости, которая предоставляет множество возможностей по переобучению и трудоустройству. Сейчас мы активно развиваем онлайн-сервисы для горожан - теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что теперь соискателю достаточно заполнить электронное заявление и прикрепить к нему резюме. Специальные подсказки помогут быстро предоставить максимум нужной информации.

"Как только заявка будет сформирована, ее в дистанционном формате получит карьерный консультант. При необходимости он поможет актуализировать резюме под профиль конкретной вакансии. Обратную связь соискатель получит на следующий рабочий день после обращения. Все уведомления от службы занятости он будет получать дистанционно в личном кабинете на сайте mos.ru. Ему будет предложена личная встреча с карьерным консультантом для обсуждения дальнейшей траектории взаимодействия и подобранных вакансий", - добавила Ракова.