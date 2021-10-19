В России появится полиграф, считывающий движение глаз человека

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новый полиграф, считывающий движение глаз человека, проходит апробацию в России. Его невозможно будет обмануть, сообщил ТАСС руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов в интервью, полный текст которого будет опубликован во вторник на сайте агентства.

"Это оборудование уже есть, называется "айтрекер" или "окулограф". Сейчас проходит апробацию, для его использования готовится и научная база", - сказал он. Бессонов пояснил, что анализировать реакции человека будет специальное программное обеспечение. "Человек читает вопрос на экране и отвечает на него, а программа по движению глаз определяет, насколько искренне он ответил", - уточнил он.

По его словам, от такого детектора лжи будет сложно что-то скрыть. "Мы давно интересуемся исследованиями, касающимися глазодвигательных реакций человека. Считается, что глаза - это открытая часть головного мозга, и управлять движением глаз, диаметром зрачков при предъявлении значимой для человека информации он не может. Следовательно, человеку уже очень сложно что-то скрыть", - рассказал Бессонов. "Психологам давно известно, что глаза - зеркало души. Человек не может контролировать расширение и сужение зрачка, который реагирует на эмоционально значимую информацию. Да, можно усилием воли успокоить и проконтролировать сердцебиение, но повлиять на зрачок человеку не под силу. Таким образом, оборудование по глазодвигательной реакции может выявлять, значим этот стимул для человека или нет", - добавил он.

Бессонов пояснил, что если человек не совершал преступление, то вопросы, к нему относящиеся, не будут вызывать определенной реакции. "А если у человека есть знание о преступлении, то у него будет соответствующая реакция", - пояснил Бессонов. Аналогичным образом, добавил он, можно анализировать речь, движения лица и тела человека. "А если все эти методики собрать в едином приборе, то думаю, что вряд ли кто-то сможет с ним тягаться в плане сокрытия и искажения интересующей следствие информации", - заключил Бессонов.