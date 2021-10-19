В Москве более 45 тыс. врачей получили новую форму в экипировочном центре

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 45 тыс. сотрудников 122 городских больниц и поликлиник получили новую форму в экипировочном центре Департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

"Удобная, красивая и практичная форменная одежда для медицинского работника является не только символом профессиональной принадлежности. Поэтому создание единого экипировочного центра - важный и своевременный шаг для всего столичного здравоохранения. На сегодняшний день новую форму уже получили свыше 45 тыс. работников из 122 медицинских организаций - это более 30% от общего количества медработников. До конца этого года новую форму получат все сотрудники городских больниц и поликлиник", - сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

В пресс-службе отметили, что дизайн форменной одежды разрабатывался с учетом пожеланий самих медицинских работников и включает различные элементы в зависимости от специфики конкретной специальности.

Помещение экипировочного центра оборудовано электронными табло и примерочными кабинками. Также имеется зона ожидания с удобной мебелью, где можно выпить кофе и получить бесплатное мороженое. В дальнейшем одежда будет выдаваться медицинским работникам каждый год, обувь - раз в два года.

Центр работает без выходных и ежедневно принимает от 700 до 900 человек. Чтобы было удобнее добираться до экипировочного центра, организован специальный автобусный маршрут от станции метро.

Экипировочный центр начал работу в июле этого года. Проект был инициирован более года назад и на сегодняшний день включает в себя не только сам центр, но и налаженную производственную цепочку, систему логистики и полноценный цифровой сервис по заказу форменной одежды.