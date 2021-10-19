Доступ к исламским метрическим книгам открыли в онлайн-сервисе "Моя семья" в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Исламские метрические книги стали доступны в онлайн-сервисе "Моя семья" в Москве, а до конца года появятся материалы об иудеях, католиках и лютеранах, которые проживали в столичном регионе до 1917 года. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Почти год назад мы открыли онлайн-сервис "Моя семья", который помогает жителям находить сведения о своих предках. Первоначально здесь были представлены православные метрические книги. Сейчас мы начинаем дополнять онлайн-сервис материалами других мировых конфессий. Сегодня мы открыли доступ к исламским метрическим книгам. До конца года здесь также появятся материалы по иудеям, католикам и лютеранам, которые жили в Москве и Московской губернии до 1917 года", - сказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что почти за год сервис посетили более 2 млн человек, 10% из них являются жителями 50 иностранных государств. "Можно сказать, что "Моя семья" стала уже не просто московским и российским проектом, но и общемировым, поэтому его развитие в подобном русле закономерно и правильно", - отметил Онопенко.