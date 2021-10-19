Около тысячи коек для пациентов с коронавирусом создадут в Белгородской области

ТАСС, 19 октября. Около тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом создадут в Белгородской области, на эти цели дополнительно направят более 300 млн рублей, сообщил во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Будет создано около 1 000 дополнительных мест для больных коронавирусом. Заболеваемость растет, и мы должны быть готовы к любому развитию событий", - написал Гладков.

В Белгородской области занятость коечного фонда достигла 95%, за неделю число больных с коронавирусом в регионе выросло на 25%. Для создания дополнительных коечных мест в текущем году в районных и окружных больницах установят системы обеспечения кислородом, также кислородной установкой оборудуют детскую областную больницу. На переоборудование медучреждений направят 324,5 млн руб. Для увеличения коечного фонда в Белгородской области также планируется построить к середине декабря 2021 года два инфекционных госпиталя.

По данным на 18 октября, в Белгородской области с начала пандемии выявили 58 209 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 338 человек, 1 246 пациентов умерли. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения всех общественных мест.