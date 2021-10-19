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Пандемия COVID-19

В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе в ночное время до 31 октября

В регионе также продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах и караоке

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение продлить до 31 октября ограничения на работу некоторых организаций, введенные на фоне пандемии коронавируса, сообщает правительство региона.

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"Ограничительные мероприятия на территории Саратовской области продлены до 31 октября. В регионе под запретом работа организаций общепита с 23:00 до 06:00. Исключение составляют обслуживание навынос, доставка заказов, а также обслуживание на территории аэропорта, вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе", - говорится в сообщении.

Также продлен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, караоке, на дискотеках.

Приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

19 октября в Саратовской области зарегистрировано 411 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших ковидом составляет в Саратовской области 95 587 человек. Выздоровели с начала эпидемии 85 578 человек, за сутки - 269 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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