В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе в ночное время до 31 октября

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение продлить до 31 октября ограничения на работу некоторых организаций, введенные на фоне пандемии коронавируса, сообщает правительство региона.

"Ограничительные мероприятия на территории Саратовской области продлены до 31 октября. В регионе под запретом работа организаций общепита с 23:00 до 06:00. Исключение составляют обслуживание навынос, доставка заказов, а также обслуживание на территории аэропорта, вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе", - говорится в сообщении.

Также продлен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, караоке, на дискотеках.

Приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

19 октября в Саратовской области зарегистрировано 411 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших ковидом составляет в Саратовской области 95 587 человек. Выздоровели с начала эпидемии 85 578 человек, за сутки - 269 человек.