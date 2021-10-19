Около 30% коечного фонда для ковид-пациентов свободно в Сочи

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Около 30% коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусом, свободно в Сочи, также имеется резерв, сообщил в своем Telegram-канале во вторник мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"В городе развернуто пять ковидных госпиталей. В них на данный момент занято более 70% коек. Резерв есть, но успех этой работы будет завесить от темпов вакцинации", - написал он.

Глава города также поручил проводить разъяснительную работу на предприятиях и усилить работу выездных прививочных пунктов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить план по вакцинации в 80% и защитить курорт от ковида.

"Под угрозой находятся не только сами сотрудники, но и те, с кем они контактируют. А также работа самой организации, которая может быть прервана из-за карантина. Считаю, что ответственность за это должны нести лично руководители предприятий", - пояснил Копайгородский.

На текущий момент прививку от коронавируса в Сочи сделали 54% жителей, подлежащих вакцинации.