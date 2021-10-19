В Пекине вводят срочные карантинные меры из-за одного заболевшего COVID-19

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Один заболевший COVID-19 после длительного "чистого" периода выявлен в китайской столице. Об этом сообщает во вторник телеканал CGTN . По данным телеканала, который ссылается на городские санитарно-эпидемические службы, положительный результат теста выявлен в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы у прибывшего из северо-западной провинции Ганьсу.

"Местные власти проводят эпидемиологическое расследование и осуществляют меры по контролю и предотвращению [распространения инфекции]", - сообщает китайское телевидение.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, карантинным мерам подвергнута группа иностранных журналистов, освещавших в пятницу-субботу запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту. Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Не исключается, что они могли так или иначе контактировать с инфицированным китайским гражданином, прибывшим одновременно с ними в Ганьсу.

Как сообщил один из журналистов, ему и его семье предстоит провести в режиме изоляции две недели в своей квартире, без права покидать место жительства.

Всего в материковом Китае, как сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за предшествующие сутки выявлено 25 случаев заболевания, из которых девять человек были инфицированы непосредственно в стране, остальные прибыли из-за рубежа. Также установлены 19 новых бессимптомных носителей вируса. Всего в материковом Китае под медицинским наблюдением находятся 356 инфицированных без видимых признаков заболевания.

Общее число подтвержденных случаев за весь период пандемии составляет в материковом Китае 96 571. По официальным данным, 4 636 человек из заболевших умерли.