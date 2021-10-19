Заболеваемость среди привитых от COVID-19 екатеринбуржцев ниже в 7,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Заболеваемость среди екатеринбуржцев, вакцинированных от ковида, ниже в 7,5 раза, чем у тех, кто не сделал прививку. Об этом на заседании Екатеринбургской городской думы сообщила во вторник начальник центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина.

"Мы отмечаем, что показатель заболеваемости среди привитых [от ковида] в 7,5 раза ниже, чем у не привитых", - сказала Потапкина.

Также она уточнила, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной и неблагополучной. При этом по состоянию на 18 октября в Свердловской области общее количество случаев заражения ковидом составляет более 148 тыс. Из них 42% приходится на Екатеринбург.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в связи с пандемией с 8 ноября в регионе введут ограничения, в соответствии с которыми для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев будет необходимо предъявить QR-код. С 25 октября он начнет действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировали 596 случаев. По данным на 18 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировали почти 149 тыс. случаев коронавируса, более 136 тыс. человек выздоровели и 7 тыс. умерли. Прививку от коронавируса в регионе сделали более 1,1 млн человек. По данным полпредства УрФО на 11 октября, в Свердловской области привиты 57% жителей, подлежащих вакцинации.