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Заболеваемость среди привитых от COVID-19 екатеринбуржцев ниже в 7,5 раза

В регионе вакцинировались более 1,1 млн человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Заболеваемость среди екатеринбуржцев, вакцинированных от ковида, ниже в 7,5 раза, чем у тех, кто не сделал прививку. Об этом на заседании Екатеринбургской городской думы сообщила во вторник начальник центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина.

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"Мы отмечаем, что показатель заболеваемости среди привитых [от ковида] в 7,5 раза ниже, чем у не привитых", - сказала Потапкина.

Также она уточнила, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной и неблагополучной. При этом по состоянию на 18 октября в Свердловской области общее количество случаев заражения ковидом составляет более 148 тыс. Из них 42% приходится на Екатеринбург.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в связи с пандемией с 8 ноября в регионе введут ограничения, в соответствии с которыми для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев будет необходимо предъявить QR-код. С 25 октября он начнет действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировали 596 случаев. По данным на 18 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировали почти 149 тыс. случаев коронавируса, более 136 тыс. человек выздоровели и 7 тыс. умерли. Прививку от коронавируса в регионе сделали более 1,1 млн человек. По данным полпредства УрФО на 11 октября, в Свердловской области привиты 57% жителей, подлежащих вакцинации.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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