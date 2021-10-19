В Крыму ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Межрегиональное управление Роспотребнадзора постановило ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников нескольких сфер в Крыму, среди которых туризм, общепит, общественный транспорт и такси, курьерская доставка, сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания. Текст соответствующего документа опубликован во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; торговли, в том числе курьерской доставки; общественного питания, в том числе курьерской доставки; предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.); транспорта общего пользования, в том числе такси", - говорится в тексте документа.

Также в списке - работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых, мастер-классов, театров, кинотеатров, концертных залов. Предписано привиться государственным и муниципальным служащим, работникам надзорных органов.

В постановлении уточняется, что решение принято на основании анализа заболеваемости за последние четыре недели. "Ситуация остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации. Отмечаются положительные недельные и ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем на 20-25%. На текущий период уровень заболеваемости поддерживается преимущественно работоспособным населением", - сообщается в документе.

Уточняется также, что удельный вес лиц работоспособного возраста (18-64 года) в общей структуре заболеваемости составляет 50-61%. "В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за последние четыре недели вырос в 2,1 раза, в возрастной группе 50-64 года - в 2,3 раза. Значительный темп прироста заболевших отмечен среди медицинских работников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий, деятельность которых связана с обслуживанием населения. Кроме этого, коэффициент распространения инфекции (RT) на протяжении последних четырех недель в Республике Крым выше 1,0", - сообщается в документе.

Работодателям предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников первым компонентом вакцины к 15 ноября, вторым - к 20 декабря. До 1 ноября они должны предоставить в медицинские организации по территориальной принадлежности списки сотрудников, подлежащих иммунизации и обеспечить контроль за ходом иммунизации против новой коронавирусной инфекции в еженедельном режиме. Постановление не распространяется на работников, имеющих медицинский отвод.

О росте заболеваемости

Осенью на полуострове резко выросла заболеваемость COVID-19. За последние сутки в Крыму впервые с начала пандемии зарегистрировали более 600 случаев заражения. Всего выявлено 88 847 случаев коронавируса. За все время выздоровели более 74 тыс. человек, умерли более 2,8 тыс. пациентов.