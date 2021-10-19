Полиция изъяла старшего ребенка из семьи убитой девочки в Вологде

"Семья ребенка неблагополучная. Девочку воспитывали мама и бабушка, там еще сожитель есть, его проверяли, ничего плохого о нем нет. Мама злоупотребляет спиртными напитками. Состояла на учете внутришкольном и ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). Вчера сотрудники полиции изъяли из семьи старшего ребенка, мальчика 2007 года рождения, потому что на момент приезда сотрудников полиции мать находилась в нетрезвом состоянии, посторонние граждане были в квартире", - рассказала ТАСС детский омбудсмен.

По ее словам, будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав в отношении сына. "Раз состояли на учете, то какие-то жалобы и сигналы поступали". Думаю, что будет поставлен вопрос о лишении родительских прав матери в отношении этого мальчика. Он находится сейчас в больнице, проходит обследование, потом будет помещен в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Я считаю, что причина случившегося - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, поэтому речь может идти только о лишении родительских прав. С учетом того, что даже несвоевременно было подано заявление о пропаже ребенка", - сказала уполномоченный.

Омбудсмен призвала родителей к бдительности. "Ребенка не вернуть, но обращаюсь ко всем родителям с просьбой не оставлять детей без внимания и контроля. Закончилось лето, сейчас быстро темнеет. Ограничьте время вечерних прогулок, найдите возможность встречать ребенка после занятий. Составьте разговор с детьми о мерах безопасности, чтобы они были осторожны и не вступали в контакт с незнакомыми людьми. Берегите своих детей", - написала уполномоченный на своей странице "ВКонтакте".

С таким же призывом выступили губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Вологды Сергей Воропанов. "Страшная трагедия произошла в Вологде. Девятилетнюю девочку нашли погибшей. Девочка пропала в субботу, 16 октября. В ее поисках приняли участие все: полицейские, волонтеры и просто неравнодушные горожане. Несколько дней вся Вологда искала ребенка. К сожалению, девочку обнаружили убитой. Выражаю искренние соболезнования семье девочки. Берегите себя и своих детей!" - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".