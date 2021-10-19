Финансирование соцконтрактов в Пензенской области увеличится на треть в 2022 году

ТАСС, 19 октября. Власти Пензенской области в 2022 году планируют направить на заключение и выдачу социальных контрактов почти 366 млн рублей, что выше уровня этого года на 32%, сообщается во вторник на сайте регионального кабинета министров.

"В 2022 году на оказание данного вида государственной социальной помощи в Пензенской области планируется израсходовать 365,8 млн рублей. Это на 32% больше, чем в текущем году", - сказано в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, в 2021 году власти направили на выплаты для жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, более 276 млн рублей. Средства выделялись из федерального и регионального бюджетов. В области заключили почти 2,9 тыс. социальных контрактов.

Как отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в 2022 году особое внимание уделят востребованным у граждан направлениям, среди которых индивидуальное предпринимательство и развитие личных подсобных хозяйств. "Жители области положительно оценили новый механизм оказания государственной помощи на основании соцконтракта. В следующем году реализация программы продолжится", - приводит пресс-служба слова Мельниченко.

Глава региона поставил задачу активизировать работу с малообеспеченными гражданами для формирования списков потенциальных участников программы в 2022 году.