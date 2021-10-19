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Роскомнадзор рассказал, когда полностью снимет ограничения на скорость работы Twitter

Для этого соцсеть должна удалить оставшиеся 9% запрещенного контента

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор полностью снимет ограничения на скорость работы Twitter, когда соцсеть удалит весь запрещенный контент, сообщил журналистам во вторник замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Пока мы на том же показателе остались. Мы ждем того, что Twitter все-таки до конца исполнит требования российского закона (по удалению оставшихся 9% запрещенного контента - прим. ТАСС). Тогда мы примем соответствующее решение. Мы готовы снять ограничения, если они полностью исполнят российское законодательство", - сказал Субботин.

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