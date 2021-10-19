Эксперт: осложнения на нервную систему наиболее распространены после ковида

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Изменения со стороны нервной системы вышли на первое место среди осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

"Коронавирус - системное заболевание, оно поражает все. <…> Сейчас статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается. Сейчас на первое место даже выходит нервная система. Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы: люди перестают спать, нарушается сон, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Она также отметила, что после болезни у людей часто наблюдаются изменения кожи, склонность к выпадению волос, нарушения зрения или слуха.