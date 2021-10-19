В СК подготовили рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет подготовил методические рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов.

"Два года назад мы подготовили методические рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах по материалам уголовных дел, выявив закономерности, причины и условия подобных преступлений. За подписью председателя Следственного комитета России мы отправили письмо с выводами следствия в Министерство просвещения, которое использует его в своей работе", - сказал он.

При этом Бессонов сообщил, что уже есть программы, которые позволяют выявлять как сообщения в интернете о готовящихся преступлениях, так и преступников в сети. "Они работают, и есть положительные результаты", - сказал он.

"Тут нужно разделить работу оперативного сотрудника, которая связана с выявлением и раскрытием преступлений, и криминалиста, который сопровождает расследование преступлений. Оперативную составляющую мы обсуждать не вправе, она секретная, а вот о работе криминалистов можем сказать, что они сейчас очень широко используют возможности цифрового мира для доказывания всех обстоятельств преступного деяния", - рассказал Бессонов.

По его словам, современный человек оставляет в своей жизни массу цифровых следов. "Я уверен, в дальнейшем будут появляться более эффективные инструменты, чтобы получать и использовать цифровые следы в интересах раскрытия и расследования преступлений", - заключил Бессонов.