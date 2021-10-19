Более 500 тыс. москвичей являются активными пользователями столичных библиотек

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московские библиотеки насчитывают более миллиона зарегистрированных читателей, половина из которых - активные пользователи. Об этом заявил во вторник генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы Тимур Вахитов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Количество зарегистрированных в данный момент в библиотеках читателей составляет больше миллиона человек. Активных пользователей, которые как минимум раз в месяц берут одну книгу, больше 500 тыс. человек на данный момент", - сказал он.

Вахитов подчеркнул, что основной контингент библиотек на сегодняшний день - это школьники младшего возраста и граждане от 18 до 40 лет. Аудитория данных возрастов составляет около 40%, отметил он.