СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Российская аудитория интернета в 2021 году выросла до 124 млн человек. Об этом во вторник на форуме "Спектр" заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"К 2021 году число пользователей интернета в России достигло 124 млн человек. Это 85% населения страны", - сказал Липов, отметив, что это данные международного исследования Global Digital.

По словам главы Роскомнадзора, услуги доступа в интернет в России предоставляют более 3 тыс. операторов связи. Всего в отрасли работает более 6,5 тыс. операторов.

Быстрое развитие технологий и цифровизации несут за собой множество угроз, отметил Липов. "Постоянные атаки на критически важные инфраструктуры в мире, интернет-платформы требует все больше технологичности и проактивности для обеспечения защиты людей. Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательства на детей и подростков. На службу возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. Одновременно мы очень рассчитываем на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса", - подчеркнул глава ведомства.

Руководитель Роскомнадзора высоко оценил работу отрасли в 2020 году, когда страна столкнулась с пандемией коронавируса. Он напомнил, что нагрузки на сети фиксированного доступа к интернету тогда выросли лавинообразно, за считанные дни трафик увеличился на 35%. "Обеспечение бесперебойного функционирования сетей связи и интернета в этой ситуации играло первостепенное значение. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вы продемонстрировали высокую готовность и обеспечили страну связью", - отметил Липов.