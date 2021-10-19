В Брянской области обязали вакцинировать 80% сотрудников нескольких сфер до 15 декабря

ТАСС, 19 октября. Главный государственный санитарный врач по Брянской области внесла изменения в постановление, обязывающее вакцинировать от коронавируса сотрудников нескольких предприятий, в том числе общепита, транспорта и торговли. Планируется, что до 15 декабря в регионе должны привить не менее 80% работников, сообщил во вторник областной оперативный штаб.

"До 15 ноября - проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 декабря - вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинировать планируется не менее 80% от общей численности работников, сотрудников с учетом ранее вакцинированных, а также переболевших коронавирусной инфекцией не более шести месяцев назад", - говорится в сообщении.

Ранее в Брянской области ввели дополнительные ограничительные меры из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, обязав жителей 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. Требование не распространяется на граждан, переболевших ковидом менее полгода назад или прошедших вакцинацию. Кроме того, в регионе запретили проведение спортивных мероприятий регионального, межрегионального и муниципального уровней с участием жителей младше 18 лет.

В регионе ограничена деятельность организаций общепита до 24:00, запрещено проведение в ресторанах, кафе массовых мероприятий развлекательного характера и корпоративов. Введено ограничение на число участников зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 50 человек, спортивные, физкультурные мероприятия разрешили проводить без зрителей. Также в Брянской области приостановили работу детских развлекательных центров и игровых комнат в торговых и культурно-досуговых центрах. Члены оперштаба предложили предприятиям общественного питания и учреждениям культуры организовать свободные от ковида зоны, доступ в которые возможен только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации.

В конце июня в Брянской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий населения. Планировалось привить не менее 60% работников общепита, отделений финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров, общественного транспорта. Введенные меры также распространились на работников сферы торговли, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, культуры, спортивных объектов. Также планировалось вакцинировать государственных и муниципальных служащих, работников органов власти Брянской области и подведомственных организаций. Прививку первым компонентом вакцины нужно было сделать до 1 октября, вторым - до 15 ноября.

По данным регионального оперштаба на 19 октября, 406 703 человека вакцинировались в Брянской области от коронавируса, что составляет более 51,2% от общего числа жителей, подлежащих вакцинации. Всего в регионе выявлено 71 059 случаев заражения коронавирусом, из которых 357 - за последние сутки. Выздоровели 64 603 заболевших, умерли 1 674.