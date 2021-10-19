После скандала с пытками заключенных назначили врио главы УФСИН по Саратовской области

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Саратовской области назначен полковник внутренней службы Антон Ефаркин, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления во вторник.

Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом.

Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом. Факты

22 сентября за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности были направлены документы на освобождение от занимаемой должности начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Такое решение приняли после публикации видео с пытками осужденных в ОТБ-1.

"С сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Саратовской области назначен полковник внутренней службы Антон Ефаркин", - сказала собеседница агентства.

Он добавила, что ранее он служил в должности первого замначальника оперативного управления ФСИН России.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.