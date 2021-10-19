В отдаленные районы Свердловской области поступили 20 новых автомобилей скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Свердловская область получила 20 новых автомобилей скорой медицинской помощи для работы в сельских поселениях и малых городах. Оснащение медучреждений новым транспортом проводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Сегодня правительство России оказывает максимальную поддержку медицинскому сообществу для борьбы с пандемией. 20 новых автомобилей скорой помощи - ощутимый вклад в улучшение материальной базы станций и отделений скорой помощи наших отдаленных территорий", - цитирует департамент заместителя губернатора Павла Крекова.

Машины отправятся в Невьянск, Кировград, Нижние Серги, Качканар, Красноуральск, Байкалово, Верхнюю и Нижнюю Салду, Пышму, Ивдель, Слободо-Туринск, Серов, Ревду, Артемовский, Кушву, Новую Лялю, Тавду, Краснотурьинск, Тугулым. Всего в распоряжение больниц передали 20 автомобилей класса "В", из них 19 - на базе ГАЗ, один - на базе УАЗ.

Все автомобили оснащены средствами радиосвязи и мобильными комплектами с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS. В них есть дефибрилляторы для взрослых и детей, электрокардиографы с системой передачи данных на отдаленный кардиопульт, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и весь необходимый набор для оказания экстренной медицинской помощи.