РКН заявил, что зарубежные IT-компании понимают свои обязанности по закону о "приземлении"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Все зарубежные IT-компании проинформированы и понимают свои обязанности по новому закону о "приземлении". Об этом журналистам сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"С нашей стороны планово идет [подготовка реализации закона], готовится вся подзаконная база, технические решение, личный кабинет иностранного лица. В течение этого года мы уже предварительно общались со всеми представителями крупнейших иностранных компаний. Все наши коллеги-представители этих компаний абсолютно все понимают, что из себя представляет закон. Мы поясняли, какие обязанности он для них несет", - указал он.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.