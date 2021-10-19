Межвузовский кампус в Уфе стоимостью 18 млрд рублей будет проектировать шведская компания

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Проект межвузовского кампуса в Уфе на 5 тыс. мест стоимостью 18 млрд рублей подготовит шведская компания, имеющая необходимый опыт. Об этом сообщил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на парламентские слушаниях "О дальнейшем совершенствовании в Республике Башкортостан научной и научно-технической деятельности" во вторник.

"Мы провели конкурсные процедуры, не сразу вышли на решение, но проектировать будет известная шведская компания, у которой есть опыт проектирования кампусов, именно студенческих, мирового уровня. Это, конечно, предполагает, что будут современные материалы, технологии и оборудование, которое отвечает требованиям 2030 года, а не ХХ века", - сообщил Сидякин.

Согласно информации со слайдов, которые были представлены в ходе доклада чиновника, общая стоимость кампуса составит 18 млрд рублей, из них 10,8 млрд поступят из федерального бюджета, 3,6 млрд - из регионального. Проект состоит из трех очередей, которые должны быть реализованы до конца 2025 года.

Объект был задуман как часть заявки республики на создание научно-образовательного центра мирового уровня по нацпроекту "Наука". Он будет включать общежития на 5 тыс. мест, лаборатории, научно-исследовательский, административный корпуса, спорткомплекс. Кампус расположится в центре Уфы, недалеко от здания правительства республики. По результатам конкурсного отбора в 2020 году заявка Башкирии "Евразийский НОЦ" получила государственную поддержку.