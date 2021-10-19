В Орловской области не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 19 октября. Свободных коек для пациентов с коронавирусом в Орловской области на данный момент нет, заболеваемость по-прежнему растет, сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

"У нас 1 854 койки [для пациентов с коронавирусом] было подготовлено, на сегодняшний день коек свободных нет. По максимуму будут высвобождаться, находить возможности, но на данный момент времени коек свободных нет, и это вызывает серьезные опасения", - сказал в ходе прямого эфира Клычков.

По словам главы региона, сокращение коечного фонда связано с ростом заболеваемости коронавирусом, открытие новых коек сопряжено со сложностями с кислородным оборудованием, дополнительным медперсоналом, лекарствами. Рост заболевания коронавирусом фиксируют во всех возрастных категориях. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в области за неделю вырос с 25,3 до 30,4.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 49 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 46 106 человек, 1 034 пациента умерли. С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Введена обязательная вакцинация не менее 80% для отдельных категорий граждан.