Госпитализация пациентов с ковидом в Воронежской области выросла до 922 человек в сутки

ВОРОНЕЖ, 19 октября. /ТАСС/. Медики Воронежской области впервые с начала пандемии госпитализировали за сутки 922 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Воронежской области.

"За прошедшие сутки на ковидные койки госпитализированы 922 человека, умерли 55 [пациентов]", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, на утро 19 октября занятость коечного фонда ковидных отделений составила 93,1%: в стационарах для пациентов с ковидом оборудовано 7 751 койко-место, из них заняты 7 218, свободны - 533.

В Воронежской области на 19 октября привиты от ковида 817 764 человека, или 53,9% от плана по вакцинации взрослого населения (80% взрослых жителей региона, или 1 516 376 человек), двукратно привиты от коронавируса 744 074 человека.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировали 144 597 случаев ковида. Из числа заразившихся выздоровели 116 511 человек, 6 511 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение, пропуск в учреждения общепита, театры, музеи, бассейны и ряд других организаций разрешен только по QR-кодам.