Кабмин утвердил план по внедрению МКБ-11 на территории России на 2021-2024 годы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство утвердило план мероприятий по внедрению международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории России до 2024 года. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021-2024 годы", - говорится в документе.

Федеральным органам исполнительной власти и организациям, ответственным за реализацию плана, поручено каждый год представлять в Минздрав до 25 марта информацию по реализации мер.

Минздрав с 2022 года ежегодно будет до 25 апреля направлять в правительство РФ доклад о результатах реализации плана. Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию плана, и Минфин РФ при формировании проекта федерального бюджета на финансовый год и плановый период должны предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию плана.