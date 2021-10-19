Рязанский губернатор передал свой служебный автомобиль для помощи медикам

ТАСС, 19 октября. Губернатор Рязанской области Николай Любимов передал медикам служебный автомобиль из-за нехватки в региональных больницах транспорта для выезда участковых врачей к пациентам. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного правительства.

"Мною принято решение о выделении из гаража правительства региона необходимого количества машин в помощь нашим медикам. Свой служебный автомобиль я также передаю для этих целей. Ранее во время пика пандемии мы уже применяли такую практику. Сейчас медикам вновь необходима поддержка", - приводятся слова Любимова.

По данным пресс-службы, решение было принято после общения губернатора с медперсоналом городской клинической больницы №11. Отмечается, что нехватку автомобильного транспорта испытывают и другие больницы региона.

"Призываю власти муниципальных образований, в том числе г. Рязани, быстро проанализировать ситуацию и, если есть необходимость в выделении дополнительного автотранспорта медикам, последовать нашему примеру. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки", - добавил Любимов.

Губернатор также поручил проработать вопрос о привлечении волонтеров, в частности, студентов медицинского университета, для помощи в регистратурах, на телефонах при вызовах докторов на дом и в качестве консультантов у терминалов электронной записи. По его мнению, это позволит облегчить процесс записи пациентов в поликлиники и уменьшить количество очередей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано более 45 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 194 новых диагноза. Ежедневно в области прививаются около 4 тыс. человек. В настоящий момент число вакцинированных граждан в Рязанской области, где проживают почти 1,1 млн человек, составляет более 312 тыс. человек.