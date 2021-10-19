Трутнев: допвыплаты жителям ДФО за третьего ребенка положительно скажутся на рождаемости

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев считает, что дополнительные выплаты жителям макрорегиона при рождении третьего и последующих детей положительно скажутся на демографической ситуации. Об этом во вторник он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Хабаровск.

Президент России Владимир Путин накануне поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате 1 млн рублей жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Средства планируется предоставлять на приобретение или строительство жилья.

"Если механизм будет принят, я считаю, что он будет полезен, потому что он поможет многим семьям, скажем, растить детей, понимать, что получит семья дополнительные средства для того, чтобы завести третьего и далее ребенка. На [снижение оттока населения] это повлияет, но в большей степени повлияет на количество родившихся детей", - сказал Трутнев.

Он отметил, что при проработке предложения его авторы основывались на опыте Сахалинской области и стран Евросоюза, где аналогичные меры показали свою эффективность.