Число депутатов Госдумы с коронавирусом увеличилось до 13

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Число депутатов Госдумы, болеющих в настоящее время коронавирусом нового типа, увеличивается, увеличилось до 13 человек. Об этом во вторник сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, открывая пленарное заседание.

"У нас на сегодняшний день 13 депутатов больны ковидом. Количество увеличивается тех, кто болеет", - сказал он.

По словам Володина, учитывая болеющих сейчас, всего COVID-19 был диагностирован у 30% депутатов Госдумы VIII созыва. "62% вакцинированы. Выводы делайте сами, потому что, когда начинаешь говорить, некоторые коллеги считают это давлением. Это забота о жизни и здоровье вашем и ваших коллег", - указал спикер.

На прошлой неделе Володин сообщил о 12 депутатах, которые болели коронавирусом.