ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу осужденных за крушение "Невского экспресса" в 2009 году

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил жалобу девяти осужденных по делу о крушении "Невского экспресса" в ноябре 2009 года, приведшего к гибели 28 человек. Это решение ЕСПЧ было опубликовано во вторник.

"В сегодняшнем постановлении палаты по делу "Картоев и другие против России" (жалоба № 9418/13) Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение параграфа 1 статьи 6 (требования публичного разбирательства и беспристрастного суда) Европейской конвенции по правам человека и нарушение параграфов 1 и 3 статьи 6, касающихся равенства возможностей сторон процесса", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

ЕСПЧ объяснил свое мнение о нарушении прав истцов тем, что процесс по делу о терактах велся в закрытом режиме. В то время обвинение настаивало на необходимости такого формата, поскольку не все члены бандитской группировки были задержаны на момент слушаний, а также исходя из соображений национальной безопасности. Как обратил внимание Страсбургский суд, тогда "никто из обвиняемых не выражал сомнений в несправедливости или независимости суда" и не оспаривал протокол заседания, поэтому отклонил соответствующую жалобу в отношении регионального суда. Тем не менее ЕСПЧ усмотрел нарушение в проведении всех слушаний в закрытом режиме и выразил мнение, что отдельные заседания можно было сделать публичными.

Нарушение "равенства возможностей сторон" касается отказа суда предоставить адвокатам определенные технические документы и удовлетворять различные ходатайства о несостоятельности аргументов обвинения.

"Суд постановил, что сама по себе констатация нарушения прав может считаться справедливой компенсацией нематериального ущерба, нанесенного заявителям. Остальные требования о компенсациях отклоняются", - резюмировал ЕСПЧ.

Крушение экспресса

Скорый поезд номер 166 Москва - Санкт-Петербург был подорван 27 ноября 2009 года на границе Новгородской и Тверской областей. Теракт унес жизни 28 человек, еще 132 получили ранения. Компании РЖД был причинен материальный ущерб на сумму 187 млн рублей.

28 ноября во время осмотра места крушения главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным сработало второе взрывное устройство, приведенное в действие с помощью мобильного телефона. Жертв не было, несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Слушания в Тверском областном суде начались 29 августа 2011 года, коллегия из трех судей рассматривала уголовное дело в закрытом режиме.

22 мая 2012 года Зелимхан Аушев, а также Мурад, Татархан и Беслан Картоевы были приговорены к пожизненному заключению. Другие обвиняемые - еще один Беслан, Магомед, Ильяс, Тимур, Тархан и Идрис Картоевы - получили сроки от семи до восьми лет строгого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск РЖД к четырем подсудимым на сумму 134 млн рублей. 24 февраля 2013 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ смягчила приговор шести осужденным по делу о подрыве поезда, определив им отбывать наказание в колонии общего режима.