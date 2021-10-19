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Пандемия COVID-19

Среди призывников в Новосибирской области не выявили случаи заражения ковидом

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, с 1 октября призывную комиссию прошли уже 4 222 человека

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией во время осенней призывной кампании в Новосибирской области не зафиксировано. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

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"Подтвержденных случаев не было, были предпосылки. Мы в прошлый весенний призыв две команды вернули в качестве перестраховки. В одной из команд мы провели термометрию, была повышена температура у одного из призывников, соответственно, мы выполнили весь комплекс мероприятий, команду изолировали, вернули в муниципальное образование, но потом не подтвердился случай заболевания [COVID-19], обычный ОРЗ был у призывника", - сказал Кудрявцев.

Он добавил, что призыв на срочную службу в Новосибирской области начался 1 октября, его ведут 42 призывные комиссии. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа, призывную комиссию с 1 октября прошли уже 4 222 человека.

"Одна из особенностей последнего времени, что призыв проходит в условиях пандемии. Соответственно, мы принимаем все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и заражения наших призывников. Согласно норме осеннего призыва мы планируем призвать на службу чуть более двух тысяч жителей Новосибирска и Новосибирской области", - отметил военный комиссар.

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РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19
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