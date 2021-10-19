В Петербурге в ночь на 20 октября ожидаются первые заморозки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Первые за сезон заморозки придут в Санкт-Петербург в ночь на среду. Утром 20 октября в городе и на территории Ленинградской области также ожидаются осадки в виде снега, быстро переходящего в дождь, сообщил ТАСС во вторник начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

"Ночью в Санкт-Петербурге будет первый минус скорее всего - у нас не было еще минуса в городе. Утром (20 октября) выходит циклон, и он приносит осадки, которые пойдут снегом, быстро переходящим в дождь. И будет очень сильный ветер", - рассказал синоптик. Ночью и утром в среду на дорогах возможна гололедица.

Утром во вторник в разных районах Петербурга и Ленинградской области прошел мокрый снег, днем температура воздуха составит около 2-4 градусов тепла.

"21 октября следом еще один циклон, который выносит еще более теплую воздушную массу (около 13 градусов), а в тылу этого циклона уже снова похолодание, понижение температуры и осадки в виде снега", - отметил Колесов.

Сильные снегопады в регионах СЗФО

Между тем жители регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) уже успели ощутить первые заморозки. Температура воздуха последние дни показывает минимальные отрицательные значения с переходом через ноль, в Архангельской и Мурманской областях столбик термометра опускался до 3-4 градусов со знаком минус.

В Архангельской и Новгородской областях, НАО на этой неделе прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами с небольшими осадками. Практически во всех регионах СЗФО на этой неделе синоптики ожидают усиление ветра - от 3 м/с (НАО) до 20 м/с порывами (Коми и Новгородская область).

На территорию Мурманской и Вологодской областей, а также Республики Коми придет циклон, который принесет с собой сильные снегопады. В Коми ожидают ухудшение видимости и увеличение снежного покрова до 10-15 см. После прохождения циклона в Вологодской области наметится кратковременное улучшение погоды и потепление (до плюс 10 градусов), а вот в Мурманской области в середине недели синоптики ожидают антициклон, при котором осадки прекратятся и температура воздуха в отдельных районах понизится до минус 10 градусов.

В целом на этой неделе в СЗФО будет преобладать ветреная погода с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега.