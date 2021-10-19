Лукашенко раскритиковал принудительную вакцинацию и штрафы за отсутствие масок

"Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, маски и прочее, вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был, - отметил Лукашенко во вторник на совещании по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию коронавирусу, сообщает президентская пресс-служба. - В противном случае зачем я с [президентом РФ Владимиром] Путиным договаривался, чтобы мы получили этот "Спутник". Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете".

Лукашенко спросил у министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, все ли присутствующие на заседании сделали ПЦР-тесты и были на карантине перед встречей с президентом. Получив отрицательный ответ, Лукашенко сказал: "Вы правильно сделали. Потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к президенту люди не заходят без карантина, я не говорю непроверенные <...>. Так зачем же вы издеваетесь над людьми, если к президенту свободно заходите?"

"Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя", - сказал Лукашенко. При этом он обратился к главе МВД: "Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого". "Вы кому подыгрываете?" - задал вопрос глава государства. Он отметил, что в Бресте "уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться". "Я же вас просил не допускать этого!" - заявил белорусский лидер.

Он пояснил, что не против, чтобы люди носили маски и вакцинировались, но в первую очередь нужно уделять внимание вопросам лечения. По мнению президента, если эффективно работать в этом направлении, то буквально в течение месяца удастся минимизировать проблему. "А не будем лечить людей, займемся ковидной и антиковидной политикой - доведем народ до бунтов. Будет, как в Европе", - предупредил Лукашенко.

Борьба с "коронафейками"

Президент также предложил бороться с "коронафейками" в интернете, отметив, что сеть стала полем политической борьбы. "Если поселились и живете в интернете, Господь с вами. Тут вам не поможет никакой "Ремдесивир" (противовирусный препарат - прим. ТАСС). Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем драки, боя. Если вы там живете, там сидите, толку не будет", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что, распространяя фейки и слухи о ситуации в Белоруссии, противники государства из-за границы хотят всколыхнуть страну. "Да, ситуация напряженная, поэтому люди начинают нервничать, - отметил Лукашенко. - Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации. Для чего мы сегодня и собрались: чтобы выработать подходы на основании тех законов, которые у нас есть".

Пиневич сообщил, что ситуация с коронавирусом в республики полностью контролируемая, хотя по его словам, четвертая волна характеризуется высоким ростом заболеваемости, с которым республика еще не сталкивалась.

Ситуация с COVID-19

В Белоруссии с 9 октября был ужесточен масочный режим. В Мингорисполкоме сообщили что в планах привлекать к административной ответственности тех, кто будет его нарушать.

С 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. Ранее в Белоруссию доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell, также была зарегистрирован российская вакцина "Спутник Лайт" и ею активно прививают студентов.

По официальным данным на 18 октября, в республике наблюдается рост по заражения коронавирусом - за минувшие сутки медики зафиксировали 1956 случаев. Всего с начала пандемии зарегистрированы 573 943 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 4 417 пациентов.