Рослесинфорг назвал регионы, где хуже всего в России заботятся о лесах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Томская область, Республика Тыва и Иркутская область составили в топ-3 регионов, где выявлено больше всего нарушений при проведении лесохозяйственных мероприятий и использовании лесов. Бережнее всего к лесу относятся в Ставропольском крае, Еврейской автономной области и Вологодской области, сообщили ТАСС во вторник в Рослесинфорге.

"Самая напряженная ситуация с заботой о лесах оказалась в сибирских регионах. Здесь тройку антилидеров возглавила Томская область, нарушения обнаружены на 68% из 109 проверенных участков. Следом идет Республика Тыва - нарушения выявлены на 52% из 58 участков, еще половина из 547 проверенных участков, на которых были обнаружены нарушения, приходится на Иркутскую область", - отмечается в сообщении.

Чаще всего в этих регионах пренебрегают правилами лесовосстановления, пояснили в Рослесинфорге. Речь идет об игнорировании требований по отграничению лесных культур, нарушении технологии ухода за ними. Кроме того, арендаторы оставляют на участках завалы неликвидной древесины или промышленного мусора. Это мешает росту молодого леса. Среди проблем также отсутствие благоустроенных зон отдыха, что способствует образованию свалок и повышает вероятность пожаров.

При этом в Томской области по сравнению с последней проверкой, которая прошла два года назад, доля нарушений практически не изменилась, в Иркутской области и Республике Тыва более чем на 20% проверенных участков не были проведены лесохозяйственные мероприятия, сообщили в Рослесинфорге.

"В целом по стране Сибирь имеет самый высокий процент нарушений при проведении лесохозяйственных мероприятий и использования лесов. В округе проверка коснулась также Красноярского края (36% лесных участков с нарушениями из 338 проверенных) и Новосибирской области (27% лесных участков с нарушениями из 75 проверенных)", - отметили в организации.

Следом за Сибирью расположились регионы Северо-Запада, Урала и Приволжья. "В среднем в каждом округе нарушения были обнаружены на трети проверенных участков. Лучше всего обстановка в Псковской, Вологодской, Ульяновской областях и Республике Удмуртия, хуже - в Архангельской и Кировской области, республиках Коми и Карелия", - говорится в сообщении. На Урале в этом году специалисты оценили лишь одно лесничество в Свердловской области, нарушения обнаружены на 32% из 92 проверенных участков.

Где берегут лес

Названы и регионы, где к лесу относятся бережно. "Бережнее всего в России леса охраняют от пожаров, защищают от вредных организмов, воспроизводят и используют в Ставропольском крае - нарушения обнаружены лишь на 12,5% из 24 проверенных участков, та же доля лесных участков с нарушениями у Еврейской автономной области, но здесь было оценено почти вдвое больше участков - 56. Также в тройке лидеров Вологодская область - 12,8% лесных участков с нарушениями из 282 обследованных", - отметили специалисты.

Об оценке

Оценка проводилась на территории 24 регионов страны. Специалисты проверили почти 4 тыс. участков, больше половины из которых приходится на Сибирский и Северо-Западный федеральные округа. Нарушения обнаружены на трети из обследованных территорий.

Рослесинфорг - ведущая государственная лесоучетная организация РФ, она оценивает 38 видов лесохозяйственных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, а также использование лесов.

По итогам оценки 2020 года лидерами по бережному отношению к лесу были названы Кемеровская область, Хабаровский и Алтайский края, Амурская область и Республика Крым, аутсайдерами - Иркутская и Кировская области, Республика Тыва, Республика Дагестан и Псковская область. Последние два региона в этом году значительно улучшили свои позиции, отмечают специалисты.