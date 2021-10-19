Блогеры купят квартиру омской пенсионерке, живущей в бочке

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Московские и новосибирские блогеры купят квартиру пенсионерке Светлане Черновой, которая 35 лет живет в Омске в помещении, оборудованном в цистерне, рассказала во вторник ТАСС сама Чернова. В данный момент она выбирает себе новое жилье.

Жительница Омска Светлана Чернова с 1986 года живет в цистерне, приспособленной под временное жилое помещение. Ранее женщина проживала в заводском общежитии, а после закрытия предприятия вынуждена была переехать в "бытовку". Здесь у женщины нет воды, тепла и электричества, зимой она отапливает помещение буржуйкой. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил проверить и доложить об возможных нарушениях прав пенсионерки.

"Блогеры из Новосибирска и Москвы покупают мне квартиру. Я вчера уже ездила, смотрела. Хорошая квартира, но нет балкона. Они приехали в Омск, со мной ходят. Теперь они новую квартиру нашли, с балконом. Сейчас приедут, и мы поедем ее смотреть", - сказала Светлова.

По ее словам, речь идет об однокомнатной квартире в новостройке стоимостью 2,2 млн рублей. "Обязательно с ремонтом, и мебель они будут покупать", - отметила пенсионерка.

В понедельник мэрия Омска сообщила, что Светлова согласилась переехать в муниципальное жилье по коммерческому найму. По словам представителей мэрии, этот вариант ей уже предлагали весной, но она от него отказалась. Стоимость арендной платы составит от 800 до 3 тыс. рублей в месяц. Светлова отметила, что осталась недовольна той квартирой, которую ей предложила мэрия. "Она вообще не в городе, а в поселке Красный Яр (поселение в 50 км от Омска). И квартиры там разбитые, надо ремонт делать", - пояснила она. В мэрии ТАСС не пояснили, какая квартира была предложена пенсионерке.

Женщина стоит в очереди на жилье с 2002 года и находится сейчас на 11 221-м месте. Она не имеет никаких жилищных льгот. Согласно действующему жилищному законодательству, жилье по договору социального найма может быть предоставлено пенсионерке при подходе очереди.