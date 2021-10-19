Кравцов: основы православной культуры в 85% случаев преподают учителя начальных классов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 85% преподавателей предмета "Основы православной культуры" в российских школах составляют учителя начальных классов. Об этом во вторник сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"По нашим данным, 85% учителей, которые преподают "Основы православной культуры", - это учителя начальных классов. От учителя начальных классов во многом <...> зависит и мировоззрение, и воспитание ребенка. Потому что до семи лет закладываются все основные психологические функции, развитие, становление ребенка, а затем уже идет формирование мировоззрения. И основное формирование идет в 1-4 классе", - сказал он на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реализующими предметные области "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России".

По словам Кравцова, крайне важным также является вопрос повышения квалификации учителей, которые преподают "Основы православной культуры".

"Конечно, очень важны вопросы, связанные с повышением квалификации, с подготовкой. Здесь мы вместе будем работать, я надеюсь, и с Российской академией образования. Конечно, здесь нельзя останавливаться. Все учителя в свое время прошли повышение квалификации, но приходят и новые учителя, меняется методика преподавания, поэтому это обязательно нужно будет делать. Мы будем это совместно реализовывать", - подчеркнул он.