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В Кремле не обсуждают предложения по обязательной охране школ росгвардейцами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос в "соответствующие силовые ведомства"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вопрос об охране школ силами Росгвардии не обсуждается в Кремле, этим занимаются ответственные ведомства, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства", - сказал он, отвечая на вопрос, идет ли в администрации главы государства обсуждение инициативы по обязательной охране школ росгвардейцами после того, как в Перми произошел очередной инцидент со стрельбой в учебном заведении.

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