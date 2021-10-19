Песков: государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией от ковида

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от ковида в стране остается недостаточным. Однако в этой ситуации необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее высказал мнение, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от ковида. Пескова спросили, согласны ли в Кремле с такой формулировкой или рост заболеваемости все же продолжается из-за безответственности граждан.

"Есть традиция - во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", - считает пресс-секретарь президента РФ. При этом, по мнению представителю Кремля, "одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны".

По словам Пескова, российские власти блестяще справились с тем, что они были обязаны сделать на фоне пандемии, а именно - с обеспечением условий для повсеместной вакцинации от коронавируса.

"Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще", - констатировал он.

Представитель Кремля считает, что решение о том, нужно ли вводить вознаграждение для всех привившихся от коронавируса граждан, должны принимать специалисты. Однако повсеместное премирование россиян вряд ли возможно, указал Песков.

"Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то "поголовная оплата", - считает представитель Кремля. Так он ответил на просьбу прокомментировать предложения по премированию россиян, привившихся от ковида.