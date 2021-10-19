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Песков считает, что вакцинофобия некоторых россиян не связана с маркой прививок

Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на предположение о том, что допуск зарубежных вакцин на российский рынок способствовал бы повышению уровня вакцинации

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Признание западных вакцин от коронавируса в РФ возможно только на обоюдной основе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Такие действия возможны только в общем, в обоюдном формате", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность допуска на российский рынок иностранных вакцин.

Песков отрицательно ответил на предположение о том, что допуск зарубежных вакцин от ковида на российский рынок способствовал бы повышению уровня вакцинации в РФ. "Эта вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, не связана с марками прививок абсолютно", - считает он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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