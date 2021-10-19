Кравцов: информационные системы в школьном образовании должны быть государственными

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Информационные системы, задействованные в школьном образовании, должны быть государственными. Кроме того, их содержание должно быть тщательно проверено, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во вторник.

"Все информационные системы в школьном образовании должны быть государственными, с проверенным содержанием. Чтобы не навредить ребенку. Информационные технологии нужны для поддержки мотивации, но должно быть проверенное содержание", - сказал он на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реализующими предметные области "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России".

По словам Кравцова, интернет - это новый вызов для системы образования. "По поручению президента РФ мы как раз создаем цифровую образовательную среду, так называемый белый интернет, где будет проверенное содержание. Оно будет соответствовать возрасту ребенка, будет нормировано. И мы это делаем вместе с учителями, вместе с вами", - сказал он.