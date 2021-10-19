В четырех городах Западной Сибири объявили режим неблагоприятных метеоусловий

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий действует в Новосибирске и трех городах Кемеровской области из-за безветренной погоды. Об этом ТАСС сообщили Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник.

"У нас [режим НМУ действует] по городу Новосибирску до 20:00 (16:00 мск) 21 октября и по Кузбассу - это города Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск до 18 часов (14:00 мск) 20 октября, но, скорее всего, они еще на сутки будут продлевать, поскольку еще пока сохраняется погода антициклонального характера, слабый ветер, можно сказать, штиль, поэтому есть вероятность, что увеличивается концентрация вредных примесей", - сказала собеседница агентства, добавив, что пока в Новосибирске превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Ранее синоптики сообщали, что смог сохранится до 22 октября в трех регионах Западной Сибири - Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае, где местные жители ранее жаловались на загрязненность воздуха. Причиной является обширный антициклон, который за счет слабого ветра препятствует перемешиванию воздуха. Глава департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко сообщал, что причиной загрязнения воздуха в Новосибирске на фоне способствующей этому безветренной погоды могла стать пыль от проведения дорожных работ, также на ситуацию могло повлиять сжигание мусора и листвы во время субботника.

В период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.