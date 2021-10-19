Новая детская поликлиника заработает в Иркутске в феврале 2022 года

ИРКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Детская поликлиника на 400 посещений заработает в Ленинском районе Иркутска в феврале 2022 года. В данный момент на объекте проходит монтаж медицинского оборудования, сообщает во вторник пресс-служба правительства Иркутской области.

"Мы находимся на завершающем этапе. Все строительные работы будут завершены в конце ноября этого года. А в феврале 2022 года поликлиника уже должна начать принимать пациентов. По моему поручению дополнительно выделено 50 млн рублей на благоустройство территории", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Кобзева.

Он уточнил, что в детской поликлинике также расположится женская консультацию на 200 посещений в сутки. Сейчас в первом блоке завершаются отделочные работы, во втором и третьем блоках устанавливают медицинское оборудование. Уже смонтированы компьютерный томограф, ядерно-магнитный томограф, рентген аппараты, ведется монтаж оборудования в стоматологическом отделении.

"Поликлиника возводится в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие здравоохранения". Общая стоимость строительства - 1,55 млрд рублей. Средства направлены из областного бюджета", - добавили в пресс-службе.