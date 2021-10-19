Путин может обсудить запрет переписки для обвиняемых с правозащитниками

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что тема ограничения на переписку для обвиняемых по уголовным делам может быть поднята на одной из встреч главы государства Владимира Путина с правозащитниками.

"Он [президент] не работает предметно над этим. Когда у него будут в дальнейшем встречи с нашими правозащитниками, с членами президентского совета (Совет при президенте РФ по правам человека - прим. ТАСС), мы не исключаем, что эти темы могут подниматься. Но сейчас ничего не могу сказать по этой теме", - сказал пресс-секретарь журналистам во вторник.

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что арестованному основателю компании Group-IB Илье Сачкову и обвиняемому советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову установлен запрет на получение и отправку писем, Песков указал, что "режим содержания обвиняемых в преступлениях определяется или следователем, или судьей".

На вопрос, как президент относится к подобным мерам в отношении подследственных, представитель Кремля подчеркнул, что это "ни коим образом не находится в компетенции главы государства или его администрации".

"Глава государства не определяет режим содержания под стражей обвиняемых", - сказал Песков.