Сноупарк построят в горах Сочи к фестивалю New Star Camp

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Фестиваль экстремальных видов спорта Quiksilver New Star Camp пройдет в горах в Сочи с 1 по 10 апреля. Специально к мероприятию там построят самый большой в России сноупарк площадью 100 тыс. кв. м, сообщил во вторник ТАСС директор фестиваля Игорь Игнатьев

"Гостей ждет катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 тыс. кв. м, который будет построен на высоте 1 600 м, dj-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, кинопоказы, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-индустрии", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль пройдет с 1 по 10 апреля. Ежегодно он принимает около 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и экстремальных видов спорта. Сопровождается программа выступлением известных артистов и спортивными ивентами с участием знаменитых райдеров.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.