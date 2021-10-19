Кремль не в курсе публикаций о жесткой критике Бастрыкиным одного из подчиненных

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Кремль не в курсе сообщений СМИ о нелицеприятных высказываниях главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в адрес одного из следователей из Ленинградской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я даже не знаю, о чем вы говорите", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают высказывания Бастрыкина. "Мы этого не видели и ничего об этом не знаем", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бастрыкин жестко раскритиковал работу следователя Всеволожского следственного отдела СК Владислава Мегрелова, расследовавшего дело о гибели мужчины. Реакция главы СК последовала после жалобы матери погибшего на следователя, которая была несогласна с выводами следствия о том, что смерть ее сына произошла в результате несчастного случая. В сети была также опубликована аудиозапись мероприятия, в ходе которого Бастрыкин жестко отчитывал следователя.

Как позднее сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Мегрелова, который "долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку". Также по уголовному делу назначена повторная комплексная экспертиза, которую проведет судебно-экспертный центр СК России с привлечением опытных специалистов.